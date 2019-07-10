В России стартует чемпионат по футболу среди уличных команд с призовым фондом 1 000 000 рублей

В сентябре в России стартует крупнейший футбольный турнир среди уличных команд Лига РБ, организованный информационно-аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров» совместно с Любительской футбольной лигой. Отборочные игры пройдут в четырех крупных городах России: Калининграде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Финал состоится в столице на стадионе «Сетунь Парк» 12 октября.

«С каждым годом частный бизнес все более активно оказывает поддержку развитию уличного спорта: организовываются турниры, проводятся чемпионаты и фестивали. Такие проекты дают стимул для командного и личного самовыражения, а также формируют здоровый образ жизни у молодого поколения», — прокомментировал представитель Pinnacle в России.

Призовой фонд турнира — 1 миллион рублей. Для участия капитану команды необходимо заполнить заявочный лист на официальном сайте Лиги РБ и получить письмо с подтверждением участия.

Команда-победитель получит не только денежный выигрыш, но и станет представителем от России на одном из международных турниров.