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В России стартует чемпионат по футболу среди уличных команд с призовым фондом 1 000 000 рублей 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Лига РБ
В сентябре в России стартует крупнейший футбольный турнир среди уличных команд Лига РБ, организованный информационно-аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров» совместно с Любительской футбольной лигой. Отборочные игры пройдут в четырех крупных городах России: Калининграде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Финал состоится в столице на стадионе «Сетунь Парк» 12 октября.
«С каждым годом частный бизнес все более активно оказывает поддержку развитию уличного спорта: организовываются турниры, проводятся чемпионаты и фестивали. Такие проекты дают стимул для командного и личного самовыражения, а также формируют здоровый образ жизни у молодого поколения», — прокомментировал представитель Pinnacle в России.
Призовой фонд турнира — 1 миллион рублей. Для участия капитану команды необходимо заполнить заявочный лист на официальном сайте Лиги РБ и получить письмо с подтверждением участия.
Команда-победитель получит не только денежный выигрыш, но и станет представителем от России на одном из международных турниров.
«Лига РБ — проект, в котором каждый получит шанс продемонстрировать свой талант и добиться успеха со своей командой. Мы убеждены, что массовый спорт — основа всех достижений страны в спорте и стремимся внести свой вклад в это развитие. Турнир станет традиционным и охватит многие регионы России», — отметил главный редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Андрей Бодров.
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Футбол , Андрей Бодров
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