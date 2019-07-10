Смолов объяснил свою поддержку журналиста Голунова

6 июня Голунов был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков, что вызвало большой общественный резонанс. Впоследствии 11 июня МВД прекратило уголовное преследование журниалиста.

"Почему решил поддержать журналиста Голунова? Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации.

Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол — это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь ее патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему все движется. Поэтому и интересуюсь политикой" — цитирует Смолова "Чемпионат.com".