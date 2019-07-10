Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов объяснил свою поддержку журналиста Голунова 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал о своей поддержке журналиста Ивана Голунова.
6 июня Голунов был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков, что вызвало большой общественный резонанс. Впоследствии 11 июня МВД прекратило уголовное преследование журниалиста.
"Почему решил поддержать журналиста Голунова? Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации.
Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол — это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь ее патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему все движется. Поэтому и интересуюсь политикой" — цитирует Смолова "Чемпионат.com".
Ранее новичок "Зенита" Сутормин выбрал уникальный номер.
Газета.Ru: последние новости
Тарасов: "Локомотив" отказался оплатить мне операцию Гилерме не видит усилий со стороны "Локомотива" по новому контракту "Манчестер Юнайтед" определился с ценой за Погба
Футбол , Иван Голунов , Федор Смолов , Зенит , Локомотив , МВД , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Локомотив» интересуется футболистом сборной Перу
Джокович вышел в полуфинал Уимблдона1
Авербух поведал о новой программе Медведевой2
Тарасов высказался о ситуации с «Локомотивом»
В России стартует чемпионат по футболу среди уличных команд
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
04:09
Скандальная фигуристка будет выступать за Украину
Фигурное катание
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение