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СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Перу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Kay Int Veen/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Перу и голландского «Фейеноорда» Ренато Тапии.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, сделка по трансферу игрока может быть закрыта уже в ближайшее время.
В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Виллем II». В его составе Тапия провёл 20 матчей в чемпионате Нидерландов и забил один мяч.
Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пытается приобрести вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
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Футбол , Руслан Нигматуллин , Спартак , Локомотив
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