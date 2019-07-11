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Выступающий в РПЛ швед назвал плюсы жизни в России 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал об адаптации в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит RT.
Олссон заявил, что футболисты из скандинавских стран легко приспосабливаются к жизни в России. По его мнению, в этом им помогает трудоспособность, преданность команде и следование указаниям тренера. Футболист также отметил, что в адаптации также помогают территориальная близость и схожие природные условия.
24-летний Олссон перешел в «Краснодар» в начале 2019 года. Сумма трансфера составила 4,9 миллиона евро. До этого он выступал за шведские и датские команды.
В составе молодежной сборной Швеции футболист выиграл молодежный чемпионат Европы-2015. Он дебютировал за основную национальную команду в 2017 году.
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