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Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак» 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Twitter / FC Spartak Moscow
Московский "Спартак" подписал контракт с полузащитником Малкольмом Баду. 22-летний немецкий футболист ранее выступал за юношескую и молодежную сборные Германии. По словам генерального директора красно-белых Томаса Цорна, Баду перешел в клуб за небольшие деньги.
"Малкольм Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с "Вольфсбургом". Подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку", — цитирует Цорна пресс-служба москвичей.
Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба. О сроках соглашения с немецким футболистом ничего не сообщается.
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Футбол , Спартак
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