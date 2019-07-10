Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак»

Московский "Спартак" подписал контракт с полузащитником Малкольмом Баду. 22-летний немецкий футболист ранее выступал за юношескую и молодежную сборные Германии. По словам генерального директора красно-белых Томаса Цорна, Баду перешел в клуб за небольшие деньги.

"Малкольм Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с "Вольфсбургом". Подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку", — цитирует Цорна пресс-служба москвичей.

Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба. О сроках соглашения с немецким футболистом ничего не сообщается.