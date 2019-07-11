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Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN 

RT на русском + ещё 18 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком мира по версии ESPN.
Об этом было объявлено на церемонии награждения главных спортсменов года по версии издания.
В минувшем сезоне Мессии стал чемпионом Испании в составе «Барселоны», выиграв «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона. Также форвард вместе с сине-гранатовыми дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
Со сборной Аргентины Месси занял третье место на Кубке Америки.
Ранее шведский полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2019 году.
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Футбол , Лионель Месси
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