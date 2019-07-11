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Де Йонг рассказал о переходе в «Барселону» и мечте выступать за «Арсенал» 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился впечатлениями от перехода в стан каталонской "Барселоны", сообщает пресс-служба испанского клуба.
Футболист заявил, что для него выступления за команду сине-гранатовых всегда было мечтой.
"Для меня значит многое тот факт, кто клуб столько сделал ради моего трансфера. Мысль об этом заставляет меня испытывать гордость, потому что "Барселона" всегда была клубом, за который мне хотелось играть. Выступать с лучшими игроками и брать трофеи — всегда было моей мечтой", — заявил Де Йонг.
Голландец также отметил, что не отказался бы когда-нибудь выступить и за английский "Арсенал".
Ранее сообщалось, что игрок французского "Пари Сен-Жермен" Неймар уверен в своем возвращении в "Барселону".
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