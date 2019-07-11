Новичок «Зенита» ожидает пополнения в семье

Игрок пополнил стан "сине-бело-голубых" в это летнее трансферное окно.

"Я взял бы себе шестой номер, но он занят, поэтому взял третий. Но самое главное — не твой номер, а то, как ты играешь.

Жена в данный момент находится в Бразилии, мы ждем рождения ребенка в конце июля. После рождения дочки семья воссоединится в Петербурге", — цитирует Сантоса Sports.ru.