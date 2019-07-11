Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новичок «Зенита» ожидает пополнения в семье 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос поведал об адаптации в новом клубе и скором рождении дочери.
Игрок пополнил стан "сине-бело-голубых" в это летнее трансферное окно.
"Я взял бы себе шестой номер, но он занят, поэтому взял третий. Но самое главное — не твой номер, а то, как ты играешь.
Жена в данный момент находится в Бразилии, мы ждем рождения ребенка в конце июля. После рождения дочки семья воссоединится в Петербурге", — цитирует Сантоса Sports.ru.
Ранее в Госдуме назвали решение по апелляции Мутко победой российского спорта.
Газета.Ru: последние новости
"ПСЖ" нашел замену Неймару Новичок "Зенита" рассказал о своем скандальном трансфере Тарасов: "Локомотив" отказался оплатить мне операцию
Футбол , Дуглас Сантос , Зенит , Госдума , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новичок «Зенита» рассказал о скандальном трансфере
17-летний голкипер отбил пенальти и умер
«Я боялась ее»: Цурская о стыде перед Тутберидзе
«ПСЖ» нашел замену Неймару
Собрался в Думу? Лебедев завязал с боксом
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
04:09
Скандальная фигуристка будет выступать за Украину
Фигурное катание
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение