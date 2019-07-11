Новичок «Зенита» ожидает пополнения в семье 

Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос поведал об адаптации в новом клубе и скором рождении дочери.
Игрок пополнил стан "сине-бело-голубых" в это летнее трансферное окно.
"Я взял бы себе шестой номер, но он занят, поэтому взял третий. Но самое главное — не твой номер, а то, как ты играешь.
Жена в данный момент находится в Бразилии, мы ждем рождения ребенка в конце июля. После рождения дочки семья воссоединится в Петербурге", — цитирует Сантоса Sports.ru.
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