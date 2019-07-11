Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки

На Кубке африканских наций, который проходит в Египте, был сыгран последний четвертьфинальный матч. Сборная Туниса в Каире встречалась с командой Мадагаскара. "Карфагенские орлы" сломили сопротивление соперника во втором тайме, забив три безответных мяча в ворота Мелвина Адриена.

У победителей голами отметились Фержани Сасси (52-я минута), Юссеф Мскани (60-я) и Наим Слити (90-я). В полуфинале тунисцы сразятся со сборной Сенегала, обыгравшей ранее команду Бенина со счетом 1:0.

В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.