Российская премьер-лига стартовала с ничьей в Туле

Очередной сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ) стартовал матчем в Туле между местным «Арсеналом» и московским «Динамо» . Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте: первый гол чемпионата записал на свой счёт португальский полузащитник «бело-голубых» Мигель Кардозу . В концовке встречи хозяева сумели отыграться — и тоже усилиями легионера. Ответный мяч на 84-й минуте эффектным дальним ударом забил грузинский защитник туляков Гиа Григалава.

Приз лучшему игроку встречи, который в нынешнем сезоне будет вручаться после каждого матча, получил Мигель Кардозу.

Первый тур чемпионата РПЛ продолжится в субботу, 13 июля, тремя играми: «Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» (начало в 16:30 мск), «Спартак» (Москва) — «Сочи» (19:00 мск) и «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» (21:30 мск).

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