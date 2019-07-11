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СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти 

RT на русском + ещё 1 46 минут назад
Фото: Twitter
По ходу матча любительских команд в провинции Санта-Фе, 17-летнему вратарю одной из команд стало плохо.
Как сообщает The Sun, во время матча любительских команд на севере провинции Санта-Фе в Аргентине скончался 17-летний вратарь одной из команд Рамон Исмаэль Коронель.
По ходу встречи голкипер сумел отразить удар с пенальти, после чего начал праздновать сэйв с партнёрами. Внезапно ему стало плохо, и он рухнул на газон. По дороге в больницу Коронель скончался.
Данный инцидент произошёл 9 июля. По факту случившегося местной прокуратурой начато расследование.
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