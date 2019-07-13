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«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Emilio Morenatti / AP
Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе. Данные представило голландское издание Voetbal International.
После приобретения французского форварда Антуана Гризманна за 120 миллионов евро суммарные траты каталонцев за последние пять лет составили 1,08 миллиарда евро. На втором месте — «Манчестер Сити». Английский клуб потратил 996 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» замыкает тройку. «Красные дьяволы» с сезона-2014/2015 потратили на трансферы 890 миллионов евро.
Главный конкурент «Барселоны» в чемпионате Испании мадридский «Реал» в данном списке занимает лишь восьмую строчку. «Королевский клуб» потратил на усиления в последние пять лет 755 миллионов евро.
Гризманн присоединился к «Барселоне» 12 июля. После оглашения сделки каталонцами, «Атлетико» публично заявил о намерении добиться выплаты еще 80 миллионов евро. В Мадриде считают, что Барселона обязана выплатить данную сумму, так как достигла договоренности с игроком до того, как сумма отступных в его контракте с «Атлетико» снизилась с 200 до 120 миллионов евро.
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Футбол , Антуан Гризманн , Реал , Манчестер Юнайтед
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