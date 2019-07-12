«Стала монстром»: жертве Неймара выдвинули обвинения

В Бразилии завели уголовное дело на модель Нажилу Триндади, которая ранее обвинила футболиста Неймара в изнасиловании. Вину спортсмена следствию доказать так и не удалось, зато теперь подозреваемой стала сама девушка — полиция считает, что она вместе со своим адвокатом вымогала у игрока деньги.

История с обвинением нападающего сборной Бразилии Неймара в изнасиловании набирает обороты. После нескольких месяцев выяснения отношений, за которые футболиста успели вызвать в полицию и допросить и практически пророчили ему тюрьму, стало известно, что главным злодеем в этой саге может оказаться непосредственно «жертва» футболиста — модель Нажила Триндади.

По информации испанского издания El Mundo Deportivo, полиция Сан-Паулу завела на девушку дело в связи с возможной причастности к вымогательству.

В ходе расследования по поводу ее иска удалось выяснить, что Триндади при пособничестве своего адвоката могла вымогать деньги у Неймара в обмен на видео, на котором якобы запечатлены доказательства вины бразильца.

Что интересно, модель так и не смогла предоставить этот ролик в качестве улики после многочисленных требований правоохранительных органов . Изначально девушка заявила, что видео находится на ее планшете, который долго не могла найти, а впоследствии и вовсе заявила, что его украли. Хозяин квартиры, откуда якобы был похищен планшет, опроверг кражу. Нажила в итоге указала на своего адвоката, обвинив его в сокрытии улик.

Полиция в офисе юриста ни самого устройства, ни его следов так и не обнаружила, а ее уже бывший правозащитник Данило Гарсия де Андраде впоследствии отказался от сотрудничества, сославшись на «неэтичную позицию Триндади, лишенную здравого смысла и правды».

Напомним, что скандал с обвинениями в изнасиловании Неймара разгорелся в середине мая. Триндади обратилась в полицию Сан-Паулу после поездки в Париж, где встретилась с футболистов. Согласно показаниям Нажилы, она долгое время вела с Неймаром переписку в социальных сетях, а когда он предложил ей встретиться лично, то девушка поначалу отказывалась, поскольку ее финансовое положение не было рассчитано на путешествие в Париж. Футболист вызвался полностью оплатить ее поездку во Францию и проживание.

Поначалу молодые люди весело проводили время, как рассказала Триндади. Однако позднее, когда приняли решение уединиться в номере одного из люксовых отелей, где жила модель, Неймар якобы изнасиловал ее. Обратиться в полицию она решила не сразу, так как, по ее словам, боялась и находилась в шоковом состоянии. Сторонники версии футболиста уверены, что медлительность Нажилы связана с вымогательствами.

Тогда же в сети появился видеоролик с фрагментами романтической встречи модели и футболиста — на видео было запечатлено, как молодые люди целуются и ложатся на кровать, после чего Нажила вдруг вскакивает и начинает кричать, бить своего спутника и кидать в него предметы.

Шаткую позицию Триндади подтверждает и ее поведение в ходе общения с полицией. Если изначально речь шла об изнасиловании, то на одном и последующих допросов девушка поменяла показания, заявив, что сексуальная связь между ней и футболистом была по взаимному согласию, а обвинения вызваны его агрессией и ударом. В конце июня издание L'Equipe сообщило, что в отеле, где могло произойти преступление, с камер видеонаблюдения произошло изъятия ролика по запросу бразильской полиции, которая ведет расследование по этому делу.

На кадрах видно, как звезда парижан входил и покидал номер, где его ждала девушка. С помощью видео следователи планируют установить, находился ли футболист в состоянии алкогольного опьянения, о чем ранее утверждала Триндади. Учитывая то, что после появления видео дело завели на Нажилу, то что-то пошло не по ее плану. Новый адвокат девушки Косме Араужо рассказал, что Триндади считают «монстром» из-за того, как преподносят ситуацию в СМИ.

«Мы призываем Нажилу поменьше принимать лекарства и постараться отдохнуть.

В Бразилии из нее сделали преступницу, злодейку. Появляется такое впечатление, что это она изнасиловала Неймара. Но все забывают, что жертва — это она.

Никто не знает ее лично. В качестве примера она оставила адвокатов, которые разорвали с ней доверительные отношения. Она мне сказала, что уже не хочет выходить на улицу из-за опасений быть убитой. Она не может никуда выйти, потому что стала монстром», — приводит слова Араужо UOL.

Сторона бразильца полностью отрицает обвинения и утверждает, что он стал жертвой мошенников. Неймару даже пришлось опубликовать скриншоты переписки с Триндади, чтобы доказать свою невиновность перед обществом, однако в итоге его вызвали в полицию из-за публикации материалов интимного содержания, а Instagram удалил пост.

После истории с изнасилованием в жизни Неймара началась черная полоса. Он получил тяжелую травму в товарищеском матче перед домашним Кубком Америки, где Бразилия впоследствии завоевала золото, а также твердо решил покинуть «Пари Сен-Жермен». По сообщениям из прессы, футболист мечтает вернуться в свой бывший клуб — «Барселону».

Бразилец уже якобы сообщил об этом руководству каталонцев и принял все выдвинутые условия, включая понижение в зарплате и публичное извинение перед болельщиками за ситуацию двухлетней давности, когда Неймар громко покинул «Барсу».

8 июля футболист не явился на предсезонный сбор «ПСЖ» в рамках подготовки к новому сезону, за что руководство парижан решило применить к нему денежные санкции. Несмотря на все угрозы боссов чемпиона Франции о взыскании, Неймар до сих пор не прибыл в расположение команды и настаивает на трансфере в «Барселону».

12 июля Неймар в интервью телевизионной программе Aqui na Band даст интервью, где, как ожидается, сделает заявление о своем будущем. Помимо прочего, бразилец должен коснуться тем с обвинениями в изнасиловании, напряженными отношениями с руководством «ПСЖ» и пропуском Кубка Америки. Не исключено, что именно это заявление определит, состоится ли его возвращение в «Барсу» этим летом.