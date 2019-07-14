Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»

«Он уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов», — рассказал Семак, отметив, что окончательное решение по Заболотному будут принимать его представители вместе с «Зенитом».

Также тренер выразил надежду на то, что конфликт разрешится «как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба».

Также Семак сказал, что «Зенит» подыскивает варианты для трудоустройства полузащитника Маттиаса Краневиттера. Игрок не был заявлен для участия в чемпионате России.

В первом туре турнира сезона-2019/2020 «Зенит» обыграл «Тамбов». Игра прошла на домашнем стадионе питерского клуба и завершилась со счетом 2:1.

Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России.