Бразильский хавбек «Ромы» вернулся на родину

Бразильский полузащитник Жерсон перешел из итальянской "Ромы" во "Фламенго", сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Стоит отметить, что бразилец мог перейти в московское "Динамо" , однако предпочел вернуться на родину.

Сумма трансфера составила €11,8 млн При этом от дальнейшей продажи Жерсона "Рома" получит десять процентов.

В прошлом сезоне Жерсон играл на правах аренды за "Фиорентину" (40 матчей, три гола, четыре голевые передачи). В составе "Ромы" он в общей сложности провел 42 игры, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что защитник "Ромы" Маркано вернулся в "Порту".