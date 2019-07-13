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Бразильский хавбек «Ромы» вернулся на родину 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: http://www.mediagol.it/
Бразильский полузащитник Жерсон перешел из итальянской "Ромы" во "Фламенго", сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Стоит отметить, что бразилец мог перейти в московское "Динамо", однако предпочел вернуться на родину.
Сумма трансфера составила €11,8 млн При этом от дальнейшей продажи Жерсона "Рома" получит десять процентов.
В прошлом сезоне Жерсон играл на правах аренды за "Фиорентину" (40 матчей, три гола, четыре голевые передачи). В составе "Ромы" он в общей сложности провел 42 игры, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что защитник "Ромы" Маркано вернулся в "Порту".
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