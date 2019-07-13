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«Спартак» не порадовал тренера Кононова 

Вести.Ru + ещё 12 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи". Единственный мяч в добавленное время забил защитник москвичей Самюэль Жиго.
Несмотря на победу, качество игры "Спартака" оказалось невысоким. Сочинцы ни в чем не уступали, а в чем-то превосходили именитых соперников. Главный тренер красно-белых Олег Кононов также остался не удовлетворен игрой своей команды.
" Хорошо, что так закончилось, мы победили в конце благодаря настойчивости команды. На данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала", — цитирует Кононова ТАСС.
"Недонастроя не было. Мы готовились к этой игре, я видел настрой каждого. Возможно, это просто первая игра, когда у всей команды есть определенное волнение. Мы последний контрольный матч проводили 9 дней назад, и это уже такой критический период, где длительный промежуток может сказаться. Возможно, сказались именно эти 9 дней, и игроки первую часть игры чувствовали себя не в своей тарелке", — добавил главный тренер "Спартака".
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Футбол , Олег Кононов , Спартак , ИТАР-ТАСС
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