Фанату «Уфы» разбили голову в Екатеринбурге

13 июля прошел матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нового сезона между екатеринбургским "Уралом" и "Уфой", сообщает ProSportStory.

Встреча российских клубов сопровождалась неприятным инцидентом. Фанаты "Уфы" подверглись нападению екатеринбургских хулиганов. Болельщики прогуливались недалеко от стадиона, когда на них напала группа лиц. Сообщается, что количество нападавших достигло полусотни человек.

Несмотря на то, что уфимцев было 16, они смогли дать отпор нападавшим. После этого они спрятались в ближайшем кафе, где дождались прибытия полиции.

Во время конфликта одному из болельщиков "Уфы" разбили голову. Правоохранительные органы , прибывшие на место преступления, смогли задержать лишь четырех хулиганов.

Встреча "Урал" — "Уфа" завершилась со счетом 3:2.

Во 2 туре РПЛ уфимцы встретятся с "Краснодаром", а екатеринбуржцы — с грозненским "Ахматом".