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В матче чемпионата России впервые показали желтую карточку тренеру 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов получил желтую карточку в матче первого тура чемпионата России против "Ростова".
"Горчичник" был показан специалисту на 50-й минуте встречи за споры с арбитром.
Судьям разрешено показывать карточки тренерам с 1 июня 2019 года. Раньше арбитры выносили такие решения в вербальной форме.
Встреча между командами проходит в Ростове-на-Дону. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее были объявлены составы "Ростова" и "Оренбурга" на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол , Владимир Федотов , Газета.Ru
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