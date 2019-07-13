В матче чемпионата России впервые показали желтую карточку тренеру

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов получил желтую карточку в матче первого тура чемпионата России против "Ростова".

"Горчичник" был показан специалисту на 50-й минуте встречи за споры с арбитром.

Судьям разрешено показывать карточки тренерам с 1 июня 2019 года. Раньше арбитры выносили такие решения в вербальной форме.

Встреча между командами проходит в Ростове-на-Дону. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее были объявлены составы "Ростова" и "Оренбурга" на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).