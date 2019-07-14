Трабукки потроллил фанатов «Спартака»

13 июля прошел матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Агент Марко Трабукки потроллил фанатов красно-белых, которые считают ошибкой подписание сербского защитника Марко Петковича и француза Самюэля Жиго.

Единственный и решающий гол встречи приналежит Жиго. Он забил мяч в ворота соперников на 93 минуте.

После гола защитник подбежал к фанатам "Спартака", встал на колено, поклонился и приложил руку к эмблеме клуба.

"Извините за Петковича и Жиго", — написал Трабукки в твиттере.

В составе спартаковцев Жиго выступает с 2018 года. До этого он защищал цвета бельгийского "Генты". Петкович стал игроком красно-белых в 2017 году. Он перешел в клуб на правах свободного агента.

Ранее капитан "Спартака" прервал общение одноклубника с журналистами.