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Трабукки потроллил фанатов «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
13 июля прошел матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.
Агент Марко Трабукки потроллил фанатов красно-белых, которые считают ошибкой подписание сербского защитника Марко Петковича и француза Самюэля Жиго.
Единственный и решающий гол встречи приналежит Жиго. Он забил мяч в ворота соперников на 93 минуте.
После гола защитник подбежал к фанатам "Спартака", встал на колено, поклонился и приложил руку к эмблеме клуба.
"Извините за Петковича и Жиго", — написал Трабукки в твиттере.
В составе спартаковцев Жиго выступает с 2018 года. До этого он защищал цвета бельгийского "Генты". Петкович стал игроком красно-белых в 2017 году. Он перешел в клуб на правах свободного агента.
Ранее капитан "Спартака" прервал общение одноклубника с журналистами.
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Футбол , Марко Петкович , Спартак
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