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Тарасову сняли гипс 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Instagram
Бывшему полузащитнику московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике, сообщается на странице медицинского учреждения в инстаграме.
Российский футболист прибыл в столицу Италии для прохождения физиотерапии после операции.
Тарасов получил травму в матче заключительного тура чемпионата России сезона-2018/19.
В данный момент полузащитник является свободным агентом. Он покинул стан "железнодорожников" после истечения соглашения. В составе "Локомотива" Тарасов провел девять сезонов.
Ранее фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов.
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Футбол , Дмитрий Тарасов , Локомотив
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