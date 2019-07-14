Тарасову сняли гипс

Российский футболист прибыл в столицу Италии для прохождения физиотерапии после операции.

Тарасов получил травму в матче заключительного тура чемпионата России сезона-2018/19.

В данный момент полузащитник является свободным агентом. Он покинул стан "железнодорожников" после истечения соглашения. В составе "Локомотива" Тарасов провел девять сезонов.

Ранее фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов.