Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Его слова приводит Sport24.

«Нам говорят про посещаемость, увеличение доходов клубов, самой лиги, а взамен мы получаем матчи по ночам», — заявил Карпин.

В интервью «Чемпионат.com» специалист также был резок, назвав назначение матчей на позднее время «преступлением против болельщиков».

Встреча между «Ростовом» и «Оренбургом» прошла в Ростове и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Матч начался в 21:30 по московскому времени. Игру с трибун посмотрели 14 тысяч зрителей при вместимости стадиона в 45 тысяч.