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Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Его слова приводит Sport24.
«Нам говорят про посещаемость, увеличение доходов клубов, самой лиги, а взамен мы получаем матчи по ночам», — заявил Карпин.
В интервью «Чемпионат.com» специалист также был резок, назвав назначение матчей на позднее время «преступлением против болельщиков».
Встреча между «Ростовом» и «Оренбургом» прошла в Ростове и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Матч начался в 21:30 по московскому времени. Игру с трибун посмотрели 14 тысяч зрителей при вместимости стадиона в 45 тысяч.
Ранее 12 июля «Спартак» на своем поле обыграл дебютанта РПЛ «Сочи» благодаря голу в добавленное время. Мяч на счету защитника красно-белых Самуэля Жиго. Завершится первый тур встречей между «Локомотивом» и «Рубином», которая пройдет в Москве в понедельник, 15 июля, в 20:00 по московскому времени.
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Комментарии
Футбол , РПЛ , Самуэль Жиго , Валерий Карпин , Спартак , Локомотив , Чемпионат.com
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