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Футболистка Ивашкина: в российском спорте есть лесбиянки, но им страшно 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Двукратная обладательница Кубка Европы по пляжному футболу Елена Ивашкина призналась, что спокойно относится к однополым отношениям, которых, по ее словам, достаточно и в российском футболе, передает "Фонтанка.ру".
Спортсменка отметила, что нетрадиционных пар в российском спорте меньше чем за рубежом, потому что многим страшно проявлять свои взгляды.
"Я лично знаю девушек-лесбиянок в российском футболе. Партнеры к ним относятся в первую очередь как к людям. Не важно традиционная у тебя ориентация или нет, главное — какой ты человек", — заявила Ивашкина.
Футболистка также отметила, что к ней никогда не приставали другие девушки.
"Это какой-то стереотип. Вы что, с ума сошли? Это ведь неадекватно. Такого не бывает", — возмутилась она.
Ранее сообщалось, что 90 спортсменов посетили ЛГБТ-слет под Тверью.
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