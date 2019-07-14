Левый защитник английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон занес инфекцию в руку, сообщает Sky Sports.
В связи с заражением 25-летний игрок скаузеров перенес небольшую операцию на конечности.
Из-за повреждения Робертсона временно отстранили от участия в тренировках. Сообщается, что врачи клуба будут наблюдать игрока и следить за процессом реабилитации.
Несмотря на травму, защитник отправится в тур по США вместе с командой.
В завершившемся сезоне он сыграл в 48 матчах на клубном уровне, сделав 13 результативных передач.
Ранее наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.