Игрока «Ливерпуля» освободили от выступлений из-за инфекции в руке

Левый защитник английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон занес инфекцию в руку, сообщает Sky Sports.

В связи с заражением 25-летний игрок скаузеров перенес небольшую операцию на конечности.

Из-за повреждения Робертсона временно отстранили от участия в тренировках. Сообщается, что врачи клуба будут наблюдать игрока и следить за процессом реабилитации.

Несмотря на травму, защитник отправится в тур по США вместе с командой.

В завершившемся сезоне он сыграл в 48 матчах на клубном уровне, сделав 13 результативных передач.