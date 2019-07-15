Глушаков пропускает матч с «Краснодаром» из-за травмы

Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. После первого тайма впереди "Ахмат" — 1:0.

"У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре", — сказал Рахимов.

Глушаков перешел в "Ахмат" на правах свободного агента в конце июня.

Ранее сообщалось, что "Ахмат" и "Краснодар" объявили составы на матч РПЛ.