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Глушаков пропускает матч с «Краснодаром» из-за травмы 

Газета.Ru + ещё 9 35 минут назад
Фото: Официальный сайт «Ахмата»
Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер".
Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. После первого тайма впереди "Ахмат" — 1:0.
"У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре", — сказал Рахимов.
Глушаков перешел в "Ахмат" на правах свободного агента в конце июня.
Ранее сообщалось, что "Ахмат" и "Краснодар" объявили составы на матч РПЛ.
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