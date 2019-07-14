Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» 

"Я общался с представителями "Атлетико", у них нет никаких доказательств. Понимаю, что мадридский клуб защищает свои интересы.

Мадридский клуб требует доплатить за трансфер форварда еще €80 млн Сообщается, что сумма отступных за форварда изначально составляла €200 млн, а 1 июля упала до €120 млн "Барселона" заключила соглашение с Гризманном после 1 июля, однако в "Атлетико" считают, что договорились форвард и клуб еще в марте, а, значит, должны доплатить еще €80 млн