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Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Пресс-служба «Барселоны»
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ответил на претензии "Атлетико" по поводу французского нападающего Антуана Гризманна, передает Marca.
Мадридский клуб требует доплатить за трансфер форварда еще €80 млн Сообщается, что сумма отступных за форварда изначально составляла €200 млн, а 1 июля упала до €120 млн "Барселона" заключила соглашение с Гризманном после 1 июля, однако в "Атлетико" считают, что договорились форвард и клуб еще в марте, а, значит, должны доплатить еще €80 млн
"Я общался с представителями "Атлетико", у них нет никаких доказательств. Понимаю, что мадридский клуб защищает свои интересы.
Посмотрим, что будет, но тут на самом деле не о чем говорить", — заявил Бартомеу.
Ранее сообщалось, что Гризманн разочарован отношением "Атлетико" после трансфера в "Барселону".
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