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Ибрагимович раскритиковал менеджмент «Аякса» 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный шведский футболист Златан Ибрагимович считает, что сумел бы лучше справиться с работой менеджера клуба, чем нынешнее руководство «Аякса».
«Обычно я не возвращаюсь туда, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я стану менеджером «Аякса». Я бы справился лучше, чем любой, кто там сейчас сидит», — цитирует 37-летнего футболиста De Telegraaf.
Златан Ибрагимович выступал за «Аякс» в период с 2001 по 2004 года. В настоящее время шведский нападающий играет в США за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Торонто» в матче MLS.
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