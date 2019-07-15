Ибрагимович раскритиковал менеджмент «Аякса»

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович считает, что сумел бы лучше справиться с работой менеджера клуба, чем нынешнее руководство «Аякса».

«Обычно я не возвращаюсь туда, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я стану менеджером «Аякса». Я бы справился лучше, чем любой, кто там сейчас сидит», — цитирует 37-летнего футболиста De Telegraaf.

Златан Ибрагимович выступал за «Аякс» в период с 2001 по 2004 года. В настоящее время шведский нападающий играет в США за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Торонто» в матче MLS.