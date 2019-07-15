Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом

Первый тур РПЛ, стартовавший в минувшую пятницу, 12 июля, не обошелся без стычек с представителями правоохранительных органов . Так, в воскресенье, 14 июля, в Санкт-Петербурге в перерыве мачта между «Зенитом» и ФК «Тамбов» произошла драка с бойцами ОМОНа, виной которой стало курение и сквернословие.

Курить на стадионах нельзя уже 6 лет, с 1 июня 2013 года. Многие болельщики, страдающие от этой пагубной привычки, в перерыве выходят покурить за пределы арен. Так произошло и 14 июля: представители виража вышли подымить на улицу, увидели бригаду ОМОНа и микроавтобус правоохранительных органов. Согласно показаниям очевидцев, некоторые из курильщиков не смогли удержаться от соблазна сказать «пару ласковых» «копам». Последним это, разумеется, не понравилось, и конфликт перерос в стычку.

Бойцы ОМОНа задержали конфликтующих фанатов и начали грузить их в автобус. Многочисленных болельщиков это возмутило: они начали скандировать «Отпускай!», перемежая эти требования ненормативной лексикой. В какой-то момент фанаты и вовсе попытались взять штурмом полицейский «микрик», часть задержанных удалось отбить, несмотря на дубинки.

В итоге служба безопасности «Зенита» сумела исчерпать данный инцидент: один человек был задержан, остальные нарушившие порядок болельщики были выведены за пределы «Газпром-арены».