Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу прокомментировал слова нападающего национальной команды Лионеля Месси , обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

После матча 1/2 финала против сборной Бразилии (0:2) аргентинский футболист заявил, что организация пытается сделать все возможное для победы бразильцев.

"Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются подвергнуть его санкциям. Он должен извиниться, чтобы они не наказали его", — цитирует Абреу TOI Sports.

Сообщалось, что КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на срок до двух лет.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару ответил на Месси.