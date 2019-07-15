Гризманн должен снизить зависимость от Месси. Рассказываем, как

И что может ему помешать.

Трансфер Антуана Гризманна в «Барселону» по ряду причин вызвал недовольство у массы людей. Пока француз улыбается на медосмотре и говорит о трофеях, болельщики «Атлетико» мстят за уход его именной табличке на стадионе, а его бывший и новый клубы выясняют отношения из-за 80 млн евро (кажется, это будет надолго). Более того, каталонские издания Sport и Mundo Deportivo сообщали, что не все игроки «Барсы» рады новичку. И даже сам Гризманн в интервью на презентации не исключил, что в новой команде им могут быть недовольны. Одного из недовольных можно угадать. Жерар Пике вряд ли забыл, как год назад помог Антуану снять документальное кино, посвящённое ванильной рефлексии на тему возможного перехода в «Барселону» — которое неожиданно для Пике кончилось подписанием нового контракта с «Атлетико». Нехорошо получилось. Но каталонские журналисты идут дальше и сообщают, что Лео Месси тоже среди недовольных.

Одновременно не утихают новости о возможном возвращении Неймара. Друг Месси и Суареса (помним, что они до сих пор сохранили общий чат), который хочет вернуться. И чьего возвращения хотят игроки — по сведениям того же портала Sport. Не совсем понятно, откуда у «Барселоны» ещё 200 млн евро на трансфер, и зачем ей ещё и Неймар, но поведение самого бразильца не оставляет сомнений: он куда-то собрался. Иначе невозможно объяснить, что в ответ на вопрос «какой главный эпизод в вашей карьере?» он назвал победу над «ПСЖ» со счётом 6:1. В общем, трансфер породил бесконечное количество нефутбольных новостей. В них обиды, слухи и эмоции. Но знаете что?

Какая же всё это фигня. В трансфере Гризманна есть вещи поважнее инсайдов от тётки двоюродной сестры Неймара, сказанных шёпотом на диктофон. И даже важнее (недо) выплаченных 80 млн евро. Это футбол, если что. Потому что Гризманн, пока в теории, похож на футболиста, который может решить проблемы «Барселоны». Вот главная тема для разговора.

Зачем «Барселоне» нужен нужен ещё один игрок атаки

Немного неловко говорить, что у команды, которая только что выиграла чемпионат и добралась до полуфинала Лиги чемпионов, кризис. Но ситуация «Барселоны» очень необычна. Провальный результат нельзя оценивать в отрыве от качества игры, то же касается и любого другого результата. В том числе, достижений. Эрнесто Вальверде взломал Примеру одним приёмом. Его скучноватая команда играет осторожно и не рискует, пока Месси обеспечивает результат. Владение мячом «Барселоны» никуда не делось, но в голы трансформируется не оно, а быстрые атаки, а также магия Месси. Быстрые атаки — да, теперь это про «Барселону».

Насчёт степени влияния Месси: нет, я не преувеличиваю. Есть доказательства. Статистика результативности — самая поверхностная, но сейчас хватит и её. Из 90 голов «Барселоны» в Примере 50 забиты Месси, либо с паса Месси. В Лиге чемпионов — 15 из 26. Больше половины голов команды в главных турнирах. Невероятный уровень, на котором Месси провёл сезон, можно проиллюстрировать ещё проще. Одной картинкой. Вот она.

Чемпионат.com

На картинке перечислены, в пересчёте на 90 минут: голы, ожидаемые голы и удары, ассисты, ожидаемые ассисты и ключевые пасы, xGChain в чемпионате. Последний параметр показывает вовлечённость игрока в атакующую игру, а если быть до конца точным — вклад в атакующую игру, вычисляемый из анализа всех касаний мяча за матч. Картинка выглядит почти идеально, а если присмотреться, то она становится ещё лучше. Например, посмотрите на две нижние точки. Видите, хА90 лежит ровно, а А90 чуть выше? Это значит, что xG ударов с пасов Месси был выше, чем количество голов, которые забили его партнёры. Упростим: с его пасов Суарес, Коутиньо и остальные должны были забить чуть больше, чем забили в реальности. Не 13 голов, а 15-16. Но они недореализовали острые пасы. А вот другая связка: верхняя точка, G90 со значением 1,20, и справа от неё xG90 со значением 0,87. Это значит, что Месси, исходя из остроты своих моментов, должен был забить меньше, чем он забил в реальности. Упростим: он забивал даже в ситуациях, которые не предполагали гола. Так получилось 36 голов вместо 26-27. Лео перереализовал свои моменты.

Тут напрашивается саркастичная шутка про хорошего Месси и плохих партнёров, которые ему мешают. Такие шутки вошли в моду после ЧМ-2014 и сохраняли актуальность несколько лет. Но они были актуальны исключительно для сборной Аргентины — и никогда для «Барселоны». Никогда, до последнего сезона. В последнем сезоне «Барселона» заразилась синдромом Аргентины. Месси делает результат, но если раньше у команды были альтернативные опции, то сейчас их нет. Гибрид между 4-4-2 и 4-3-3, который год назад давал баланс и в обороне, и в атаке, нарушен. Коутиньо и Дембеле по разным причинам не стали твёрдыми игроками старта, но сейчас важны не причины их сложностей, а только результат. Бразилец недостаточно дисциплинирован, чтобы играть в полузащите, а его вклад в атакующую игру слишком мал, чтобы использовать его в тройке нападения. Француз точнее подходит Вальверде, но слишком не вписался в раздевалку.

В сезоне 2017/18 Вальверде на несколько месяцев блестяще замаскировал противоречия между сложной ролью Месси, стилем «Барсы» и собственным пониманием футбола с помощью одного неожиданного трансфера. Игра Паулиньо стала открытием. Но через год Артуро Видаль не оказался улучшенной версией Паулиньо (это уже вопрос к тренеру, все предпосылки были), а Кевин-Принс Боатенг не стал достойным дублёром Суареса. В итоге, 32-летний Луис — безальтернативный партнёр для 32-летнего Лео. При огромных тратах на форвардов, у каталонцев в атаке образовался вакуум. Сложность в том, что первый попавшийся, пусть даже классный игрок, этот вакуум не заполнит. Слишком много обстоятельств нужно учесть.

Гризманн отлично подходит именно этой «Барселоне»

Кроме экстраординарного вклада в атаку, нужно много отрабатывать в защите. Гибрид между 4-4-2 и 4-3-3 при Вальверде никто не отменял. Нужно уметь отрабатывать крайним полузащитником. Нужно продвигать мяч в атаку, причём быстро: при нынешнем стиле «Барселоны» это важнее, чем умение разобраться на ограниченном пространстве в позиционной атаке. И главное — нужно смириться с тем, что при всех этих качествах первым адресатом для партнёров по команде будет другой игрок. А может, и вторым тоже. Гризманн подходит по перечисленным параметрам.

Гризманн, который до перехода в «Атлетико» играл на краю полузащиты, умеет отрабатывать в обороне. Гризманн, который провёл пять лет под руководством Симеоне и без мяча садился пятым полузащитником, конечно, умеет отрабатывать в обороне. И последнее, чтобы закрыть вопрос: Гризманн в последнем сезоне, уже в статусе чемпиона мира, совершал четыре оборонительных действия за матч. Он уж точно станет отрабатывать в обороне.

Ещё он прекрасно продвигает мяч. Лучше всего он чувствует себя в быстрых атаках с доставкой мяча на свободное пространство. Так играет не только «Атлетико», но и сборная Франции. В сборной и в клубе у него разные функции, но принцип атакующей игры сохраняется: ставка в обоих случаях на быстрое использование зон. Переходим к главному. Француз — совершенно не эгоистичный игрок. У него в 250 матчах за «Атлетико» 130 голов, поэтому есть искушение назвать его бомбардиром, но это слишком неточно. Для начала, он сравнительно редко бьёт по воротам. В его карьере нет ни одного сезона, когда он наносил бы по четыре удара в среднем на 90 минут. Даже не так: за годы в «Атлетико» он только в двух сезонах бил по воротам в среднем чаще трёх раз на 90 минут. Это очень мало. Высокая результативность — следствие эффективности, но она не означает, что главной целью Гризманна на поле являются голы. Отрабатывающий в обороне, читающий игру и полезный в контратаках, эффективный завершитель. Гризманн год назад объяснил отказ переходить в «Барселону» тем, что «не хочет быть ещё одним лейтенантом Месси». Его слова запомнили в Каталонии, но ирония в том, что по своим характеристикам Антуан — идеальный лейтенант. Не индивидуалист, что особенно важно на контрасте с Коутиньо (у бразильца в АПЛ в двух сезонах одних только дальних ударов больше, чем у Гризманна всех попыток вместе взятых). И, что особенно важно на контрасте с Дембеле, не обалдевший.

Фактически, это идеальная альтернатива Месси в развитии атак. Тот самый план-б, которого не оказалось в последнем сезоне. Причём, в отличие от Видаля или Паулиньо, не временное тактическое решение, а потенциальный лидер команды на несколько лет.

Что может пойти не так

«Барселона» после ухода Неймара два года искала игрока в атаку, который может закрыть левый фланг при обороне. Уже лавку ими набила. А самому подходящему игроку в клубе как будто не особо и рады. И в этом — главный риск трансфера. Теперь нам приходится вернуться к идиотским обстоятельствам трансфера. Потому что разговоры о том, что все игроки — профессионалы, — это демагогия, не имеющая отношения к реальности. Сейчас другое время. И профессионалы другие. Профессионал Погба назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере. Ему не пришло в голову, что он — часть команды, и называть провальный сезон лучшим, ну, как-то не очень. Другой профессионал, Неймар только что назвал разгром «ПСЖ» лучшим моментом в своей карьере, а до этого судился с «Барсой» за бонусы в контракте. Бонусы за лояльность клубу, невыплаченные после его ухода в «ПСЖ». Он хочет их получить. Ха-ха. Да и сам профессионал Гризманн год назад на киностудии Пике снял фильм о том, как не перешёл в «Барселону». А потом ещё высказался насчёт лейтенанта, только чтобы через год выглядеть по-идиотски. Гениальный план.

Гризманн может сколько угодно подходить «Барселоне» и Вальверде тактически. Но это не будет иметь значения, если он станет не вторым, а третьим или четвёртым адресатом для паса. Я не имею в виду открытый конфликт или игнор со стороны Пике, Альбы и других. Только значимость роли, которую игроки «Барселоны» будут готовы признать за новичком. Гризманн не выглядит игроком, которого испугает ответственность. Скорее, он возьмёт на себя всю, сколько сможет. Но связи, которые образовались в «Барселоне» между ключевыми фигурами на поле, настолько тесные, что он может оказаться даже не лейтенантом, а рядовым. Для «Барселоны» критически важно, чтобы этого не случилось. В статье использованы данные Opta, Understat. Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович»