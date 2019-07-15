Семин указал на серьезную проблему российского футбола

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в российском футболе наблюдается засилье непрофессиональных менеджеров. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Семина, футбольный клуб может нормально функционировать, если вопрос формирования состава решается менеджерами совместно с тренером.

«Он единственный, кто знает — нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать», — посчитал наставник «Локомотива».

Засилье менеджеров, «которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров», Семин назвал серьезной проблемой российского футбола. Отвечая на вопрос о том, решают ли они какие-то личные интересы, специалист сказал: «Думайте сами».

Семин работает с «Локомотивом» с 2016 года. В сезоне-2017/2018 железнодорожники впервые за 14 лет выиграли золото Российской премьер лиги (РПЛ). В общей же сложности специалист четырежды возглавлял столичный клуб. Семин трижды приводил «Локомотив» к золоту чемпионата России и пять раз выигрывал с командой национальный кубок.