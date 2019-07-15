Вратарь «Америки» отразил три пенальти и забил сам, принеся команде трофей

Аргентинский вратарь «Америки» Аугустин Марчесин принёс своей команде победу в турнире чемпион чемпионов Мексики.

В турнире участвуют два чемпиона Мексики прошедшего сезона — чемпионы Апертуры и Клаусуры. В решающем матче за трофей «Америка» в серии пенальти победила «УНАЛ Тигрес».

LO GANÓ MARCHE

LO GANÓ EL AME#SOMOSAMÉRICA 🦅 pic.twitter.com/8s6k1ufA26— Club América (@ClubAmerica) 15 июля 2019 г. Основное время матча завершилось вничью 0:0 и судьба трофея решалась в серии пенальти. Марчесин отразил три удара, а затем сам забил победный пенальти.

«Америка» (Мехико) — «УНАЛ Тигрес» — 0:0, по пенальти 6:5 «Америка» выиграла трофей в шестой раз в своей истории и вышла на второе место по этому показателю. Чаще турнир выигрывала только «Гвадалахара» (7).

«Америка» является рекордсменом Мексики по числу чемпионских титулов — 13. «УАНЛ Тигрес» становился чемпионом шесть раз.