Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Америки» отразил три пенальти и забил сам, принеся команде трофей 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Аргентинский вратарь «Америки» Аугустин Марчесин принёс своей команде победу в турнире чемпион чемпионов Мексики.
В турнире участвуют два чемпиона Мексики прошедшего сезона — чемпионы Апертуры и Клаусуры. В решающем матче за трофей «Америка» в серии пенальти победила «УНАЛ Тигрес».
Основное время матча завершилось вничью 0:0 и судьба трофея решалась в серии пенальти. Марчесин отразил три удара, а затем сам забил победный пенальти.
«Америка» (Мехико) — «УНАЛ Тигрес» — 0:0, по пенальти 6:5 «Америка» выиграла трофей в шестой раз в своей истории и вышла на второе место по этому показателю. Чаще турнир выигрывала только «Гвадалахара» (7).
«Америка» является рекордсменом Мексики по числу чемпионских титулов — 13. «УАНЛ Тигрес» становился чемпионом шесть раз.
Чемпионат.com: последние новости
17-летний вратарь из Аргентины умер на поле после пенальти, трагедия Гризманн определился с игровым номером в «Барселоне» Шикарные голы Ионова и Шомуродова — в видеообзоре матча «Ростова» — «Оренбург»
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семин указал на серьезную проблему российского футбола
Шипулин подал документы на довыборы в Госдуму4
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова1
Японский фигурист отказался от услуг Тутберидзе1
Россия — чемпион! Мужики переломили финал с США47
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение