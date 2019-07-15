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Как живет жена Дзюбы после измены 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Жена футболиста Артема Дзюбы Кристина приветлива и доброжелательна, сама ведет хозяйство и воспитывает сыновей и любит дорогую одежду. Об этом «Телепрограмме» на условиях анонимности рассказала супруга одного из коллег спортсмена.
«Артем Дзюба — строгий муж», — отметила она.
Форвард «Зенита» возражает, чтобы Кристина афишировала личную жизнь в соцсетях или прессе, и жену это «не напрягает» — она воспитывает детей и ведет хозяйство.
Сейчас Артем, Кристина и двое их сыновей живут в апартаментах в жилом комплексе «Олимпийская деревня» в Санкт-Петербурге. Заниматься хозяйством и детьми Кристине не помогают ни няни, ни повара, ни дворецкие, ни помощницы.
Кристина Дзюба любит люксовую одежду, в том числе от-кутюр, при этом — приветлива и доброжелательна с теми, с кем сталкивается в магазинах, салонах красоты и на прогулках с детьми.
В 2016 году Артем Дзюба был заснят в автомобиле в обнимку с журналисткой Марией Орзул. Кристина простила измену мужа, а футболист, по его словам, пересмотрел после произошедшего ценности и почти перестал покидать дом ради чего-либо, кроме работы и рыбалки.
Комментарии1
Футбол , Артем Дзюба , Мария Орзул , Зенит
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