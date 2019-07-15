Как живет жена Дзюбы после измены

Жена футболиста Артема Дзюбы Кристина приветлива и доброжелательна, сама ведет хозяйство и воспитывает сыновей и любит дорогую одежду. Об этом «Телепрограмме» на условиях анонимности рассказала супруга одного из коллег спортсмена.

«Артем Дзюба — строгий муж», — отметила она.

Форвард «Зенита» возражает, чтобы Кристина афишировала личную жизнь в соцсетях или прессе, и жену это «не напрягает» — она воспитывает детей и ведет хозяйство.

Сейчас Артем, Кристина и двое их сыновей живут в апартаментах в жилом комплексе «Олимпийская деревня» в Санкт-Петербурге. Заниматься хозяйством и детьми Кристине не помогают ни няни, ни повара, ни дворецкие, ни помощницы.

Кристина Дзюба любит люксовую одежду, в том числе от-кутюр, при этом — приветлива и доброжелательна с теми, с кем сталкивается в магазинах, салонах красоты и на прогулках с детьми.