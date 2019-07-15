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«Севилья» усилилась полузащитником «Порту» Торресом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: sevillafc.es
Центральный полузащитник португальского "Порту" Оливер Торрес продолжит карьеру в чемпионате Испании. 24-летний хавбек подписал соглашение с "Севильей", рассчитанное на пять лет — до 30 июня 2024 года.
Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "драконы" выручили на продаже испанца порядка 12 миллионов евро, при этом на его покупку несколькими годами ранее потратили 20 миллионов евро.
Торрес — воспитанник мадридского "Атлетико", откуда летом 2017 года перешел в "Порту". До этого дважды переходил в португальскую команду на правах аренды. В составе "сине-белых" Оливер в минувшем сезоне принял участие в 39 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.
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