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Грузинского футболиста освистали в Москве 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В матче первого тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Рубином" вингера казанского клуба Хвичу Кварацхелию освистали трибуны, сообщает "Матч ТВ".
Напомним, что 18-летний футболист до этого лета официально принадлежал грузинскому клубу "Рустави", однако был отдан в аренду московскому "Локомотиву". В нынешнее межсезонье "Рубин" выкупил трансфер у "Рустави", и теперь владеет всеми правами на Кварацхелию. Молодой игрок перешел в стан казанского клуба за большей игровой практикой, однако позитивно этот переход болельщиками железнодорожников воспринят не был — на 66 минуте, при выходе на поле, спортсмена освистали трибуны.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о причинах ухода грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
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