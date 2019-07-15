Грузинского футболиста освистали в Москве

В матче первого тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Рубином" вингера казанского клуба Хвичу Кварацхелию освистали трибуны, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что 18-летний футболист до этого лета официально принадлежал грузинскому клубу "Рустави", однако был отдан в аренду московскому "Локомотиву". В нынешнее межсезонье "Рубин" выкупил трансфер у "Рустави", и теперь владеет всеми правами на Кварацхелию. Молодой игрок перешел в стан казанского клуба за большей игровой практикой, однако позитивно этот переход болельщиками железнодорожников воспринят не был — на 66 минуте, при выходе на поле, спортсмена освистали трибуны.