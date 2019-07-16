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«Свободна и довольна»: в конфликте Глушаковых поставлена точка 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Денис и Дарья Глушаковы развелись окончательно, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Московского городского суда.
Ранее аналогичное решение принял Никулинский райсуд столицы, присудив Дарье Глушаковой треть дохода футболиста на воспитание двух дочерей до достижения ими совершеннолетия плюс 100 тысяч рублей в месяц до достижения младшей трех лет. Сегодня Мосгорсуд утвердил это решение.
«Расторжение брака вступило в силу», — объяснила Sport24 адвокат Дарьи Глушаковой Алиса Образцова, добавив, что ее клиентка «свободна и довольна».
Также юрист выразила удивление тем, что за время длившегося несколько месяцев бракоразводного процесса Денис Глушаков почти втрое уменьшил сумму на воспитание дочерей, которую был готов платить изначально, — со 150 тысяч в месяц на каждую до 55 тысяч.
Сама Дарья Глушакова рассказала Sport24, что раздел имущества с уже бывшим супругом продолжается. Экспертизе должен подвергнуться еще один объект, после чего суд примет решение.
«Надеемся, справедливое», — добавила она.
Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Алиса Образцова , Мосгорсуд , АГН "Москва"
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