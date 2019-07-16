Треть доходов за свободу: Глушаков проиграл жене

Апелляционная инстанция Мосгорсуда подтвердила развод полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова с его супругой Дарьей . Футболист пытался оспорить сумму алиментов, которые обязан выплачивать, но проиграл и будет платить треть доходов на содержание детей, а также 100 тыс. рублей в месяц бывшей супруге.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 16 июля вынесла решение по бракоразводному процессу супругов Дениса и Дарьи Глушаковой.

Бывший полузащитник сборной России и экс-капитан московского «Спартака» , с нынешнего сезона защищающий цвета грозненского «Ахмата», рассчитывал уменьшить сумму алиментов.

«Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи, — написал в своем твиттере один из адвокатов Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

— Но есть и хорошая для него новость — 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте девчонки.

В первой инстанции Глушаков предлагал на содержание детей 300 тысяч рублей, сегодня настаивал, что больше 55 тысяч платить не готов. Но суд решил иначе».

Напомним, что в нынешнее межсезонье футболист и московский «Спартак», где он на протяжении трех лет был капитаном, разорвали контракт, после чего Глушаков на правах свободного агента перебрался в грозненский «Ахмат».

Официальными данными по его зарплате представители бывшей супруги полузащитника на данный момент не располагают, однако, по информации СМИ, речь может идти примерно об $1 млн в год.

Бракоразводный процесс в семье Глушаковых начался почти год назад. Как утверждал сам футболист, пара перестала жить вместе еще в начале 2018 года, так как Денис уличил супруг в измене.

При этом сам игрок не подавал на развод, а вот Дарья сделала это, причем в сеть было выброшено видео, на котором она приезжает в баню, где Глушаков отдыхает с друзьями и некими девушками, причем на записи жена обвиняет Дениса в измене.

Более того, сама Дарья комментирует события на видео так, что все происходит якобы накануне важного для «Спартака» матча.

Все это случилось как раз в тот омент, когда у игрока начались серьезные проблемы в команде. Из-за лайка под песней актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова , призывавшего к отставки возглавлявшего на тот момент «Спартак» итальянца Массимо Карреру, Глушаков был переведен в молодежную команду клуба, где находился вплоть до увольнения специалиста, приведшего в 2017 году спартаковцев к десятому титулу чемпионов России.

Вернулся экс-игрок сборной России в основной состав своего клуба уже осенью при исполнявшим обязанности наставника испанце Рауле Рианчо, а затем остался работать под руководством назначенного новым главным тренером Олега Кононова , но уже не имел постоянного места на поле и в весенней части окончательно осел на скамейке запасных, после чего расставание было вопросом времени.

На этом фоне продолжался громкий бракоразводный процесс Дениса с Дарьей. В сети периодически появлялись аудиосообщения, которые футболист записывал своей супруге. В них он много выражался нецензурно и в целом был настроен крайне агрессивно по отношению к женщине.

Фраза «жало свое запили» и слова о том, что он отправится летом в «Ахмат» и будет выступать там за 30 тысяч рублей, быстро разлетелись по всему Рунету.

Забавно, что, несмотря на интерес новичка РПЛ «Сочи», Глушаков действительно перебрался в клуб из столицы Чеченской Республики, хотя его зарплата там, безусловно, измеряется совсем другими цифрами.

Также незадолго до рассмотрения апелляции Мосгорсудом адвокат Глушаковой сообщал, что Денис написал заявление в Следственный комитет о том, что ему не дают видеться с детьми, что, по словам Жорина, не является правдой.

«Все его слова опровергаются легко и просто. Не буду вдаваться в подробности, но, думаю, сам Глушаков это прекрасно понимает. При этом когда человек пишет заявление в СК, его предупреждают о заведомо ложном доносе. Как только пройдет проверка по его заявлению и окажется, что Глушаков предоставил заведомо ложные сведения, он рискует стать обвиняемым по статье», — рассказывал Жорин в интервью «МК».

При этом сторона Дарьи Глушаковой быстро распространила записи с камер видеонаблюдения, на которых полузащитник «Ахмата» действительно общается со своими дочерьми в начале июля.

Напомним, что Глушаков не принял в составе своей новой команды участия в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:0), так как получил повреждение в финальной фазе предсезонных сборов. В данный момент хавбек занимается по индивидуальной программе.