Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов , будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Смолов стал участником выпуска шоу Comment Out вместе с певицей Ольгой Бузовой. Согласно условиям передачи, футболист должен был либо выполнить задание, написав комментарий под последним постом в Instagram Дмитрия Нагиева , либо пожертвовать деньги на благотворительность. Форвард выбрал второй вариант.

Дом культуры в Костин Логе собирал деньги на замену кровли здания, им требовалось 414 тысяч рублей. На момент записи шоу с участием Смолова авторы проекта собрали 3400 рублей. «Это ведь лучше, чем шампанское заказывать. Лучше дому культуры помочь», — прокомментировал футболист свой поступок.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018-го. В составе московского клуба он выиграл Кубок и Суперкубок России.