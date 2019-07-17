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Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Henry Romero / Reuters
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Смолов стал участником выпуска шоу Comment Out вместе с певицей Ольгой Бузовой. Согласно условиям передачи, футболист должен был либо выполнить задание, написав комментарий под последним постом в Instagram Дмитрия Нагиева, либо пожертвовать деньги на благотворительность. Форвард выбрал второй вариант.
Дом культуры в Костин Логе собирал деньги на замену кровли здания, им требовалось 414 тысяч рублей. На момент записи шоу с участием Смолова авторы проекта собрали 3400 рублей. «Это ведь лучше, чем шампанское заказывать. Лучше дому культуры помочь», — прокомментировал футболист свой поступок.
Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018-го. В составе московского клуба он выиграл Кубок и Суперкубок России.
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Футбол , Дмитрий Нагиев , Федор Смолов , Локомотив
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