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Смолова заставили пожертвовать деньги российскому селу 

Рамблер + ещё 10 19 минут назад
Фото: Henry Romero / Reuters
Игрок московского «Локомотива» и сборной РФ Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры алтайского села Костин Лог. Как сообщает LIFE SHOT, эта сумма составляет третью часть всего бюджета поселения.
Смолов стал участником YouTube-проекта Comment Out. Его поставили перед выбором: написать гадость актеру Дмитрию Нагиеву в соцсети или отправить 400 тысяч на ремонт Дома культуры. Смолов выбрал пожертвование.
Александр Витман, исполняющий обязанности главы Мамонтового района (там находится Костин Лог) заявил, что был очень удивлен новостью о пожертвовании.
«Это третья часть всего бюджета поселения! Вот так мы очень скромно живем. Кто бы мог подумать, что такие звезды будут связаны с таким проектом [по сбору средств на ДК — прим.ред.]», — заявил Витман.
По его словам, деньги пойдут на частичный ремонт кровли и новые двери. Витман отметил, что в ДК появится фото Смолова, но слухи о переименовании Дома культуры в честь футболиста опроверг.
Дом культуры в селе Костин Лог был построен в 1962 году. Последний раз капитальный ремонт там проводили в 1991-м, с тех пор шифер на крыше потрескался, в здании обвисает, протекает и разрушается потолок.
ДК объявил сбор денег: на замену кровли требовалось 414 тысяч рублей. По данным РИА Новости, к моменту съемок шоу с участием Смолова было собрано 3400 рублей.
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Футбол , Дмитрий Нагиев , Федор Смолов , Локомотив
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