Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о переходе защитника барселонского «Эспаньола» Марио Эрмосо.
Как сообщает официальный сайт «Атлетико», соглашение между клубом и футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча в испанской Примере и забил три мяча.
Отмечается, что «Реал» имел право первоочерёдного выкупа защитника за €15 млн, но не воспользовался им.
Ранее «Атлетико» объявил о переходе футболиста «Тоттенхэма» Кирана Триппьера.