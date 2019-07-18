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«Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо 

RT на русском + ещё 8 3 часа назад
Фото: EPA
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о переходе защитника барселонского «Эспаньола» Марио Эрмосо.
Как сообщает официальный сайт «Атлетико», соглашение между клубом и футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча в испанской Примере и забил три мяча.
Отмечается, что «Реал» имел право первоочерёдного выкупа защитника за €15 млн, но не воспользовался им.
Ранее «Атлетико» объявил о переходе футболиста «Тоттенхэма» Кирана Триппьера.
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Футбол , Марио Эрмосо , Реал
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