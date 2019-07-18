«Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о переходе защитника барселонского «Эспаньола» Марио Эрмосо

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», соглашение между клубом и футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча в испанской Примере и забил три мяча.

Отмечается, что «Реал» имел право первоочерёдного выкупа защитника за €15 млн, но не воспользовался им.

Ранее «Атлетико» объявил о переходе футболиста «Тоттенхэма» Кирана Триппьера.