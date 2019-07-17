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Неймар придумал альтернативу «Барселоне» 

Lenta.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет перейти в «Барселону», однако держит в уме альтернативные варианты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб остается для бразильца приоритетным вариантом, однако он понимает, что вернуться в «Барселону» будет сложно. Поэтому Неймар рассматривает возможность перехода в «Реал», «Баварию» или «Ювентус».
Форвард также думал о трансфере в «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб не сумел попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/2019, поэтому Неймар отказался от такого варианта.
16 июля сообщалось, что Неймар объявил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб. Спортивный директор Леонаржо пытался уговорить его остаться, однако бразилец не согласился. СМИ называют «Барселону» наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для футболиста.
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба форвард дважды выиграл чемпионат Франции.
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Футбол , Реал , Манчестер Юнайтед
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