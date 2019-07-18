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Мостовой оценил возможный переход Мирзова в «Спартак» 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: rostovfc Twitter
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением по поводу потенциального перехода Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак».
«Ничего плохого я в этом трансфере не вижу. Мирзов достаточно неплохо себя зарекомендовал в тульском «Арсенале». Своей индивидуальной игрой, обводками один в один он выделялся на фоне других футболистов. Кроме того, полузащитник обладает достаточным опытом», — заявил Мостовой в разговоре с RT.
Российские СМИ сообщили о том, что «Спартак» достиг договорённости по поводу перехода Мирзова из «Ростова». Предполагается, что его контракт будет рассчитан на три года.
Ранее экс-вратарь Нигматуллин заявил, что «Зенит» ищет замену Лунёву.
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Футбол , Александр Мостовой , Спартак , Зенит
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