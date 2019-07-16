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Антон Миранчук рассказал про отказ «Борнмуту» 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук объяснил свой отказ переходить в английский "Борнмут", сообщает Sport24.
23-летний футболист на Youtube-шоу Евгения Савина "КраСава" ответил на вопрос ведущего, почему молодой игрок отказался от переезда в Английскую премьер-лигу.
"Англия — это другое. Сначала лучше в тепло — Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно", — поделился мнением Миранчук.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о потенциале братьев Миранчуков.
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