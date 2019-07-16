Антон Миранчук рассказал про отказ «Борнмуту»

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук объяснил свой отказ переходить в английский "Борнмут", сообщает Sport24.

23-летний футболист на Youtube-шоу Евгения Савина "КраСава" ответил на вопрос ведущего, почему молодой игрок отказался от переезда в Английскую премьер-лигу.

"Англия — это другое. Сначала лучше в тепло — Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно", — поделился мнением Миранчук.