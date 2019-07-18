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Футболист де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус» за €75 млн 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: EPA
Защитник Маттейс де Лигт перешел из голландского "Аякса" в итальянский "Ювентус" за €75 млн Об этом сообщают пресс-службы команд.
Контракт 19-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее журналист телеканала beIN Sports Танкерди Палмери сообщал, что заработная плата защитника составит €12 млн Еще €3 млн он сможет получить в виде бонусов. Мино Райола, который является агентом футболиста, заработает на данном трансфере €12 млн В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба.
В общей сложности за основную команду "Аякса" он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).
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