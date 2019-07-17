Новичок «Краснодара» прокомментировал переход в клуб

Шведский новичок "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал свой переход в российскую команду, передает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что форвард сборной Швеции уже приступил к тренировкам в составе новой команды.

"Рад подписать контракт с "Краснодаром". Готов начать новое приключение с усердной работы и концентрации. С нетерпением жду нового сезона. Сделаю все, чтобы помочь команде достичь целей. Спасибо за теплый прием", — написал Берг в инстаграме.

В прошлом он выступал за такие известные европейские клубы, как голландский ПСВ, немецкий "Гамбург" и греческий "Панатинаикос".

Ранее сообщалось, что "Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции Берга.