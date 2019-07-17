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Новичок «Краснодара» прокомментировал переход в клуб 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Шведский новичок "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал свой переход в российскую команду, передает "Спорт-Экспресс".
Сообщается, что форвард сборной Швеции уже приступил к тренировкам в составе новой команды.
"Рад подписать контракт с "Краснодаром". Готов начать новое приключение с усердной работы и концентрации. С нетерпением жду нового сезона. Сделаю все, чтобы помочь команде достичь целей. Спасибо за теплый прием", — написал Берг в инстаграме.
В прошлом он выступал за такие известные европейские клубы, как голландский ПСВ, немецкий "Гамбург" и греческий "Панатинаикос".
Ранее сообщалось, что "Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции Берга.
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