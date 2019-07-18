Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА

Основная идея проекта — возрождение традиций клуба, заложенных в Советском Союзе. Тогда коллектив получил серебро чемпионата СССР в 1966 году и Кубок СССР в 1981-м. Также Баста планирует вывести СКА на новую арену, построенную в Ростове-на-Дону к чемпионату мира — 2018.

Какую должность получит Вакуленко, пока неизвестно: станет ли он непосредственным руководителем клуба и/или войдет в число инвесторов. Тем не менее рэпер будет играть ключевую управленческую роль, сообщили источники издания.

«Динамо» и «Локомотиве». Презентация проекта пройдет в ближайшее время. Именно на этом мероприятии гости узнают имена инвесторов. Должность спортивного директора ростовского СКА на днях получил Виктор Панченко , занимавший схожие по функционалу посты в ЦСКА

Баста не случайно взялся за поддержку СКА. Музыкант, как уроженец Ростова-на-Дону, открыто поддерживает этот клуб и ЦСКА. Рэпер известен как поклонник футбола, отметил сайт News.ru.