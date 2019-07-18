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Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА 

360tv.ru + ещё 17 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».
Основная идея проекта — возрождение традиций клуба, заложенных в Советском Союзе. Тогда коллектив получил серебро чемпионата СССР в 1966 году и Кубок СССР в 1981-м. Также Баста планирует вывести СКА на новую арену, построенную в Ростове-на-Дону к чемпионату мира — 2018.
Какую должность получит Вакуленко, пока неизвестно: станет ли он непосредственным руководителем клуба и/или войдет в число инвесторов. Тем не менее рэпер будет играть ключевую управленческую роль, сообщили источники издания.
Презентация проекта пройдет в ближайшее время. Именно на этом мероприятии гости узнают имена инвесторов. Должность спортивного директора ростовского СКА на днях получил Виктор Панченко, занимавший схожие по функционалу посты в ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».
Баста не случайно взялся за поддержку СКА. Музыкант, как уроженец Ростова-на-Дону, открыто поддерживает этот клуб и ЦСКА. Рэпер известен как поклонник футбола, отметил сайт News.ru.
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Комментарии
Футбол , Баста , Виктор Панченко , Локомотив , ЦСКА , Динамо , СКА
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