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СМИ: В Аргентине подали апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки 

RT на русском + ещё 8 24 минуты назад
Фото: Reuters
Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего и капитана национальной сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1).
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) также будет отправлено письмо от самого Месси по поводу его слов о коррупции в организации. При этом, остаётся неизвестным, будет ли Месси извиняться.
После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в пособничестве бразильской команде для её победы на турнире.
Ранее в Аргентине призвали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ.
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