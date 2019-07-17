СМИ: В Аргентине подали апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего и капитана национальной сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1).

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) также будет отправлено письмо от самого Месси по поводу его слов о коррупции в организации. При этом, остаётся неизвестным, будет ли Месси извиняться.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в пособничестве бразильской команде для её победы на турнире.

Ранее в Аргентине призвали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ.