Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорина и Мамаева отправили в штрафной изолятор 

ТК «Звезда» + ещё 49 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причину наказания футболистов в колонии не уточнили.
Заключенные в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор. Об этом рассказал начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Заявление он сделал, комментируя появившийся в Сети ролик, на котором похожие на футболистов люди играют в футбол на территории колонии.
«Где они играют? Какие видеокадры? В футбол они не играли. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе — все втроем», — цитирует Плясова «Спорт-Экспресс».
Кто еще находится в ШИЗО вместе с Кокориным и Мамаевым, а также по какой причине футболисты там оказались — начальник колонии не уточнил. С начала июля осужденные за драку, в которой пострадали три человека, футболисты отбывают наказание в Белгородской области. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева — к году и пяти месяцам. С учетом уже отбытого в следственном изоляторе наказания они выйдут на свободу в конце этого года.
ТК «Звезда»: последние новости
Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти Вратарь белорусского «Днепра» забил нелепый автогол Европейские гранды ведут борьбу за Чалова
Комментарии2
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Веселы и любят Россию»2
Гнобила Загитову? Исповедь лучшей подруги Медведевой
Ромашина завоевала 20-е золото ЧМ в карьере
Подана апелляция на удаление Месси
Названа причина смерти российской гандболистки
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение