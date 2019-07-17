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«Веселы и любят Россию» 

Рамблер 1 час назад
Начальник колонии, где отбывают наказание Александр Кокорин и Павел Мамаев, назвал «брехнёй» видео, на котором футболисты проводят матч в исправительном учреждении.
Начальник ИК-4 Сергей Плясов заявил, что Кокорин с Мамаевым «живы-здоровы, бодры, веселы, дышат свежим воздухом, любят Россию», однако никаких видеосъемок с футболом на территории колонии не проводилось.
«Это все брехня, не верьте никому», — сказал он «360».
Плясов также опроверг собственные слова о том, что футболисты находятся в штрафном изоляторе.
В белгородском управлении ФСИН также заявили, что администрация колонии не имеет отношения к съемкам, разрешение на них не выдавалось, а значит, и самих съемок не было.
Ранее в Сети появилось видео с матчем на поле, огороженном колючей проволокой. Среди игроков узнали Кокорина и Мамаева.
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