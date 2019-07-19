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ФСИН опроверг информацию об издевательствах в колонии Кокорина и Мамева 

Газета.Ru + ещё 14 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель руководителя Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко высказался об информации об избиениях в колонии новых заключенных, передает «Говорит Москва».
Об издевательствах в ФКУ ИК-4 в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, рассказал гражданский активист и бывший заключенный Валентин Соколов.
"Никого там палкой не били никогда. Это утка какая-то от заключенных. Для игроков образцовую колонию подобрали, где нет рукоприкладства. Если есть какие-то данные о чем-то подобном, то можно поднять видеоархивы, провести проверку. В колонии такого нет, парень все придумал", — заявил Максименко.
8 мая Пресненским судом Москвы были осуждены игрок петербургского «Зенита» Кокорин с младшим братом Кириллом и хавбек «Краснодара» Мамаев на полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно за участие в двух драках в центре столицы.
Ранее ФСИН объяснил видео с играющими в футбол в колонии Кокориным и Мамаевым.
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Футбол , Валерий Максименко , Павел Мамаев , Валентин Соколов , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
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