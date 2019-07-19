ФСИН опроверг информацию об издевательствах в колонии Кокорина и Мамева

"Никого там палкой не били никогда. Это утка какая-то от заключенных. Для игроков образцовую колонию подобрали, где нет рукоприкладства. Если есть какие-то данные о чем-то подобном, то можно поднять видеоархивы, провести проверку. В колонии такого нет, парень все придумал", — заявил Максименко.

8 мая Пресненским судом Москвы были осуждены игрок петербургского «Зенита» Кокорин с младшим братом Кириллом и хавбек «Краснодара» Мамаев на полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно за участие в двух драках в центре столицы.

Ранее ФСИН объяснил видео с играющими в футбол в колонии Кокориным и Мамаевым.