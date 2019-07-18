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Карпин не считает нормальным наказание Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наставник тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о том, как относится к наказанию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает Sport24.
"Все в этой жизни реально. Зависит от них самих. Если захотят, смогут вернуться. Понятно, что надо будет много работать. Да и сейчас надо. Не знаю, правда, в каких условиях это происходит. Наказание, которое они понесли — это слишком", — ответил специалист на вопрос о вынесенном приговоре и возможности возвращения спортсменов на поле в эфире Youtube-шоу COMMANDOS.
Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал про свой клуб, город и про то, как нужно общаться с футболистами.
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